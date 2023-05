BASILEA, Sono andati a ruba i 2300 biglietti per gli ospiti

FirenzeViola.it

Grande fermento a Basilea per la semifinale di Conference League contro la Fiorentina. Per la partita di andata di giovedì prossimo al Franchi - ha comunicato lo stesso club svizzero su Twitter - sono andati a ruba i 2300 biglietti messi a disposizione per il settore ospiti. Il Basilea ne ha ottenuti 220 extra e ora ha messo in vendita quelli, in ogni caso la presenza dei tifosi del club rossoblu al Franchi si prospetta massiccia.