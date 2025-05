FirenzeViola Totoformazione, regna l'incertezza su Kean e Gudmundsson. Richardson in mediana

vedi letture

Vincere e basta. Non c’è altra strada di fronte alla Fiorentina che stasera riceverà il Bologna, per l’ultima gara al Franchi della stagione. Un appuntamento che sarà contornato da un clima bollente sugli spalti, vuoi per il ritorno di Vincenzo Italiano (su cui lo stadio si dividerà, com’è sempre stato nei confronti dell’ex tecnico, tra chi lo applaudirà e chi invece lo bombarderà di fischi), fresco vincitore della Coppa Italia dopo le tre finali perse in viola, vuoi per la squadra di Palladino chiamata almeno a rialzarsi dopo la batosta di Venezia, nonché per la possibilità di dare un senso all’ultima giornata di Serie A e recarsi a Udine con un briciolo di speranza per la lotta europea.

Di fronte ci sarà un Bologna agguerrito, a caccia della Champions League ancora possibile e rinvigorito dal trionfo sul Milan di pochi giorni fa. Un ostacolo non da poco che la Fiorentina affronterà non al meglio delle sue condizioni. Palladino confermerà il solito 3-5-2 che a questo giro, nell’avvicinamento al match, è intriso di dubbi. Che non riguardano la porta, dove comparirà come al solito De Gea. E non riguardano in modo eccessivo nemmeno la difesa, composta quasi sicuramente dal trio Pongracic, Pablo Mari e Ranieri (solo la Repubblica dà Comuzzo al posto del croato), così come le fasce laterali che saranno presiedute dai titolarissimi Dodo e Gosens. A centrocampo ecco il primo ballottaggio, con Richardson che dovrebbe guadagnare una maglia al posto dell’infortunato Cataldi a discapito di Adli, più sfavorito nel duello col marocchino per comporre il terzetto assieme a Mandragora e Fagioli, certi del posto. Il mistero più fitto riguarda però il reparto offensivo, là dove non c’è ancora certezza sulle condizioni fisiche di Gudmundsson e Kean, entrambi acciaccati. Per i colleghi de la Repubblica dovrebbero stringere i denti e giocare entrambi, secondo altre testate toccherà invece dare forfait per l’ex Juventus, mentre l’islandese - dopo timidi segnali confortanti dalla rifinitura di ieri - va verso l'impiego da titolare. In caso di assenza confermata di Kean, toccherebbe a Ndour recitare il ruolo del falso nueve, con Colpani e i ragazzi della Primavera invece pronti a fare le veci dell’ex Genoa se anche lui non dovesse alla fine rientrare nelle convocazioni (attese a breve).

Questa la probabile formazione della Fiorentina per a gara di oggi col Bologna, secondo le principali testate nazionali e locali:

La Gazzetta dello Sport (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodo, Mandragora, Richardson, Fagioli, Gosens; Ndour, Gudmundsson.

Corriere dello Sport (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodo, Mandragora, Richardson, Fagioli, Gosens; Ndour, Gudmundsson.

Tuttosport (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodo, Mandragora, Adli, Fagioli, Gosens; Colpani, Gudmundsson.

Corriere Fiorentino (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodo, Mandragora, Richardson, Fagioli, Gosens; Ndour, Gudmundsson.

La Nazione (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodo, Mandragora, Richardson, Fagioli, Gosens; Ndour, Gudmundsson.

La Repubblica (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Marì, Ranieri; Dodo, Mandragora, Richardson, Fagioli, Gosens; Kean, Gudmundsson.

FirenzeViola:it (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodo, Mandragora, Richardson, Fagioli, Gosens; Ndour, Gudmundsson.