Verso Fiorentina-Bologna, il punto su Castro e i giocatori recuperati

Domenica sera il Bologna, dopo la finale di Coppa Italia domani a Roma con il Milan, giocherà la penultima giornata di campionato al Franchi contro la Fiorentina. Nella conferenza stampa pre-finale, il tecnico rossoblù ed ex viola Vincenzo Italiano ha fatto il punto anche sui giocatori recuperati per questa gara e, dunque anche per quella di Firenze: "Castro non ha più dolore ma da due mesi non fa una partita intera, non so che autonomia può avere dall'inizio - ha detto rispondendo ad una domanda sul giocaore - Domani ci penserò.

Rientrano Holm e Nodoje, e anche Odgaard, ma non posso rischiare nulla e dovrò pensare bene ad ogni mossa da fare".