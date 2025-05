Qui Bologna, chi schiererà Italiano? Il probabile 11 di Italiano

Il Corriere dello Sport oggi in edicola ha analizzato la sfida del Franchi tra Fiorentina e Bologna anche in chiave felsinea provando a capire quale formazione Italiano ha in mente di schierare a Firenze dopo il trionfo di mercoledì sera in Coppa Italia. Ieri i rossoblu sono tornati a lavoro a Casteldebole e solo chi ha giocato meno contro il Milan si è allenato a pieno ritmo. La sensazione è che il tecnico siciliano attuerà un turnover ragionato, viste le fatiche di coppa e la gara comunque importante per provare a centrare il sogno Champions League. A centrocampo potrebbe essere inserito uno tra Aebischer e Moro al posto di Ferguson, mentre in attacco ci sarà da scegliere tra Dallinga, leggermente favorito, e Castro.

Sulla trequarti non partirà titolare Odgaard (non convocato e alle prese con un problema fisico), e al suo posto giocherà uno tra Pobega e Fabbian.