La nuova maglia ha diviso i tifosi. L'ultima con Kappa, dal 2026 tornerà Joma

È stata svelata ieri la maglia ufficiale della Fiorentina per la prossima stagione. Il richiamo è alla divisa del 1999/2000, quando la squadra capitanata da Batistuta faceva la Champions League: a quell'annata si ispira la KOMBAT™ Pro Home 25/26, indossata stasera dai giocatori di Palladino per la sfida al Bologna. Come si legge su La Nazione, il 2026 sarà oltretutto l’anno che porterà al centenario del club e non è un caso che Rocco Commisso, per il settimo anno della sua gestione, abbia scelto di far realizzare a Kappa un kit tanto retrò (lo si capisce anche dallo shooting di presentazione che richiama volutamente l’estetica vintage anni ’90) quanto affascinante, che nel giro di pochi minuti ha catalizzato via social l’attenzione di tutti i tifosi, i quali hanno espresso pareri discordanti sulla nuova divisa: in molto approvano la scelta del club di sfoggiare un look nostalgico, di richiamo a una stagione che trasuda bei ricordi, altri invece hanno bocciato già da subito la casacca dell'anno prossimo.

Con questo completo - disponibile già da ieri su kappa.com e presso i Fiorentina Store -, si chiuderà al termine della prossima stagione la collaborazione tra Kappa e Fiorentina, iniziata sei anni fa: dal 2026/27, infatti, ricorda il quotidiano, il nuovo sponsor tecnico sarà con tutta probabilità l’azienda spagnola Joma, già partner del club viola tra il 2012 e il 2015 (fino all’ultimo erano state in ballo sia Mizuno e ancora Kappa, che tuttavia ha formulato l’offerta di sponsorizzazione più bassa delle tre).