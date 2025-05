Zerbin: "Vale tantissimo, è una vittoria che dedichiamo ai nostri tifosi"

Al termine della sfida tra Venezia e Fiorentina, vinta dai lagunari per 2-1, il centrocampista Alessio Zerbin si è presentato ai microfoni di Dazn per commentare la vittoria.

Quanto è importante questa vittoria per il Venezia?

“Vale tantissimo, sia per la classifica che per il lavoro che svolgiamo ogni settimana,” ha dichiarato Zerbin. “Abbiamo sempre creduto nelle nostre possibilità, anche quando le cose si mettevano male. Il gruppo è rimasto unito e oggi abbiamo dimostrato ancora una volta di non mollare mai fino alla fine. Questa vittoria è dedicata ai nostri tifosi, che ci sostengono sempre, e a noi stessi, per l’impegno che mettiamo ogni giorno".

Interrogato sull’assist che ha portato al goal di Oristanio, Zerbin ha spiegato: “Appena ho visto Gaetano sul secondo palo, ho pensato subito di servirlo. Sapevo che in qualche modo sarebbe riuscito a segnare. Se lo merita davvero, è un grande giocatore e, anche se gli mancava il gol da qualche mese, non ha mai smesso di dare il massimo per la squadra. Spero che in questo finale di stagione possa regalarci ancora tante soddisfazioni".