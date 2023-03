BASCHIROTTO, A giugno incontro Viola-Lecce per lui

FirenzeViola.it

Secondo quanto scritto da La Nazione Fiorentina e Lecce si rivedranno a giugno per confrontarsi al tavolo del mercato. Se, come dice la classifica, i pugliesi saranno ancora in serie A, l’acquisto di Maleh scatterà per l’obbligo che le due società avevano fissato sul contratto di prestito sottoscritto a gennaio. Le due scoietà in quei giorni parleranno concretamente anche di un’altra operazione, il passaggio di Baschirotto in viola. Il difensore piace, lo si è capito già nel corso delle manovre di gennaio, e il fatto che fra i due club ci sia in piedi un’operazione obbligatoria potrebbe essere la chiave giusta per evitare esborsi economici.