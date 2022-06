BARONE, ACF non è in vendita. Ringrazio il mister

Questo il dg viola Joe Barone, dopo l'annuncio del tanto atteso rinnovo di Vincenzo Italiano, direttamente ai microfoni ufficiali della Fiorentina: "Siamo super contenti. Voglio ringraziare Vincenzo, non c'è mai stato alcun dubbio. Ci abbiamo lavorato, Vincenzo è ritornato stamattina dalla Sicilia e abbiamo siglato l'accordo per programmare il futuro".

Sulla questione della società in vendita: "È importante chiarire per tutti noi, in particolare per Rocco e per me. La tifoseria va rispettata, tutti questi attacchi che abbiamo ricevuto a livello personale sia Rocco che io non sono accettabili, perché significa che non si rispetta la Fiorentina e la tifoseria. Ho appena letto un brutto commento per Rocco Commisso e per tutti noi: la Fiorentina non è in vendita, lo voglio precisare per l'ultima volta, per tutti quelli che mettono queste notizie false in un periodo in cui tutti noi stiamo lavorando per preparare la Fiorentina al prossimo campionato. Ripeto, la Fiorentina non è in vendita, non va bene. Anzi, approfitto del momento per chiedere a tutta la tifoseria di starci vicino, perché stiamo costruendo una squadra con pazienza, e tutte queste notizie fanno male al mondo Fiorentina".

Sul ritiro: "Io direi che il ritiro di Moena è un posto favoloso, dove siamo molto vicini alla tifoseria. Passo molto tempo a parlare con i tifosi, è un momento in cui si sta accanto alla gente mentre la squadra si prepara ad un campionato impegnativo, nel quale ci aspettiamo grandi cose da tutta la squadra".