BARAK, Avvio shock. Espulso dopo appena 20'

© foto di www.imagephotoagency.it

Inizio da incubo per Antonin Barak durante la partita tra Repubblica Ceca e Turchia, che, dopo un doppio giallo, è stato costretto a lasciare il campo dopo appena 20 minuti. La prima ammonizione per il centrocampista viola è arrivata all'11° minuto dopo una vistosa trattenuta su Kadioglu. Appena 9 minuti dopo, il giocatore ceco è arrivato in ritardo e ha commesso un pestone su Ozcan, rimediando il rosso per somma di cartellini e lasciando i suoi in 10.