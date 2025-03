Atalanta, Retegui si è allenato ancora a parte: sempre più probabile l'assenza a Firenze

L'Atalanta ha svolto oggi pomeriggio un altro allenamento a Zingonia in vista della gara di Firenze, dove sfiderà la Fiorentina domenica pomeriggio per la 30esima giornata di campionato. Tuttomercatoweb.com traccia il punto della situazione in casa bergamasca, con Gian Piero Gasperini - squalificato - che probabilmente dovrà fare meno di Mateo Retegui: il capocannoniere della Serie A infatti ha svolto oggi un lavoro individuale in campo, ma ancora non ha recuperato dal problema muscolare che lo ha tenuto fuori nelle due sfide di Nations League contro la Germania (lesione di primo grado del muscolo adduttore lungo di destra). L'assenza per la gara del Franchi sembra sempre più probabile.

Mentre resta in dubbio anche Juan Cuadrado, invece Sulemana ha invece svolto un lavoro parziale in gruppo. Terapie per Palestra, in attesa di accertamenti strumentali, ancora fuori dai giochi Posch, Scalvini e Scamacca. Domani ci sarà un'altra seduta pomeridiana, poi la partenza per Firenze - si legge su TMW -.