L'Inter soffre ma vince a Pisa. Finisce 0-2, la Fiorentina può accorciare sui toscani

L'Inter soffre ma vince a Pisa. Finisce 0-2, la Fiorentina può accorciare sui toscaniFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 16:55Primo Piano
di Redazione FV

Con più sofferenza del previsto, l'Inter vince all'Arena Garibaldi e riprende la sua corsa al primo posto. La squadra di Chivu ci ha messo un tempo e mezzo per sbloccare la gara col Pisa, con l'episodio chiave che avviene al 69': recupero palla in avanti dei nerazzurri, Pio Esposito mette un bel cross rasoterra e Lautaro Martinez gira un gran mancino di prima intenzione che fulmina Scuffet.

Lo stesso argentino si ripete poco dopo, con un altro gol da bomber in spaccata dentro l'area di rigore. Finisce 0-2, con l'Inter che accorcia a meno uno dal Milan e il Pisa che resta terzultimo, quattro punti sopra la Fiorentina (attesa dal match con l'Atalanta).