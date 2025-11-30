L'Inter soffre ma vince a Pisa. Finisce 0-2, la Fiorentina può accorciare sui toscani
FirenzeViola.it
Con più sofferenza del previsto, l'Inter vince all'Arena Garibaldi e riprende la sua corsa al primo posto. La squadra di Chivu ci ha messo un tempo e mezzo per sbloccare la gara col Pisa, con l'episodio chiave che avviene al 69': recupero palla in avanti dei nerazzurri, Pio Esposito mette un bel cross rasoterra e Lautaro Martinez gira un gran mancino di prima intenzione che fulmina Scuffet.
Lo stesso argentino si ripete poco dopo, con un altro gol da bomber in spaccata dentro l'area di rigore. Finisce 0-2, con l'Inter che accorcia a meno uno dal Milan e il Pisa che resta terzultimo, quattro punti sopra la Fiorentina (attesa dal match con l'Atalanta).
Pubblicità
Primo Piano
L’esame Palladino per capire se davvero la Fiorentina ha capito di dover indossare l’elmettodi Tommaso Loreto
Le più lette
4 Atalanta-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Dodo a destra, Fagioli in regia. Piccoli-Kean davanti
Copertina
FirenzeViolaChi in ripresa, chi in forte crescita: Parisi e Fortini, storie e momenti diversi. Bergamo per confermarsi
Alberto PolverosiCon Vanoli il primo passo indietro (con Pioli no, perché non c’erano mai stati passi in avanti…). Dzeko è una delusione, non solo per le parole, ma soprattutto per il rendimento. Domani a Bergamo sperando che il calcio non sia logico
Luca CalamaiUna Fiorentina imbarazzante. Serve una rivoluzione tattica: difesa a quattro, 4 centrocampisti e Piccoli con Kean. Basta con Gud. Via Fagioli. Nel mercato invernale almeno tre acquisti di livello
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com