ATALANTA, 2000 tifosi a Zingonia e il punto sugli infortuni

Archiviata la dolorosa sconfitta di sabato sera contro il Milan, per la Fiorentina è già tempo di pensare al prossimo fondamentale impegno. Mercoledì 3 aprile alle 21:00 la formazione di Italiano infatti affronterà al Franchi, nella gara di andata della semifinale di Coppa Italia, l'Atalanta di Gian Piero Gasperini(squalificato per entrambe le partite contro i viola per l'espulsione ricevuta nei quarti di finale contro il Milan).

Bergamaschi che arrivano alla sfida con i gigliati forti della pesante vittoria in chiave Champios League, per 3-0, sul campo del Napoli. Un successo che ha acceso l'entusiasmo dei tifosi atalantini che hanno accolto in mille la squadra al ritorno dal capoluogo campano. Entusiasmo che è continuato anche questo pomeriggio durante l'allenamento, per mezz'ora aperto al pubblico, al Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia.

SITUAZIONE INFORTUNATI

Un'assenza sicura, una probabile e un falso allarme. Questo quanto emerso dall'allenamento che la formazione di Gasperini ha svolto, davanti a circa 2000 tifosi, al Centro Sportivo di Zingonia. L'assenza sicura è quella di Giorgio Scalvini. Il centrale classe 2003, uscito anzitempo dal match del Maradona per un problema al flessore della coscia sinistra, oggi ha fatto solo terapie in attesa degli esami strumentali. La sensazione, come preannunciato anche dallo stesso Gasperini in conferenza stampa dopo la gara di Napoli è che si tratti di uno stiramento.

Rimane in forte dubbio Charles De Ketelaere. Il trequartista belga, che non ha ancora recuperato dalla distrazione all'adduttore lungo sinistro subita con la sua nazionale, non è ancora rientrato in gruppo e, nella seduta di oggi, ha continuato con il lavoro individuale. Situazione differente invece per Davide Zappacosta. Per l'ex Chelsea il problema al flessore subito contro il Napoli, che l'aveva costretto al cambio intorno all'ora di gioco, è stato solo un falso allarme. L'esterno classe 1992 si è allenato regolarmente con il gruppo e sarà a disposizione per la sfida del Franchi di mercoledì sera.

MIRANCHUK, L'UOMO PIÙ IN FORMA

Tra le tante armi nell'arsenale offensivo di Gasperini, al momento quella più pericolosa si chiama Aleksey Miranchuk. Il trequartista russo sta vivendo un momento di forma straordinario. Un gol e un assist, oltre ad un palo colpito, nel lunch match di sabato contro il Napoli, due assist nella gara di ritorno degli ottavi di Europa League contro lo Sporting e una rete in nazionale nel 4-0 della sua Russia contro la Serbia. Questo lo score dell'ex Torino nelle sue ultime tre gare.

Oltre allo straordinario stato di forma, Miranchuk in questa stagione ha dimostrato di avere un feeling speciale con la Coppa Italia. Nelle due sfide giocate fino ad ora nella competizione infatti è sempre stato decisivo. Gol e assist negli ottavi di finale contro il Sassuolo e rigore procurato per il definitivo 2-1 nei quarti, giocati a San Siro lo scorso 10 gennaio, contro il Milan.