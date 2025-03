Antognoni su Ndour: "Ha grandissima personalità. Ma deve giocare di più con la Fiorentina"

In vista dell'Europeo Under 21 che si giocherà in estate, ha preso la parola ai microfoni di Sky Sport il capo delegazione della nazionale di Nunziata, Giancarlo Antognoni. La bandiera della Fiorentina ha analizzato i principali volti degli Azzurrini, citando anche Cher Ndour dei viola: "Dal punto di vista tecnico sì, lui e Sebastiano Esposito. Poi però ci sono anche i giocatori di personalità e ne ho visti parecchi, a cominciare da capitan Pirola per passare ai due difensori del Verona, Coppola e Ghiradi, per finire con Ndour, che ha una grandissima personalità.

Per la nazionale maggiore? Baldanzi e Pisilli li vedo punti fissi del futuro. Sono giocatori già pronti, come stiamo vedendo anche dall’impiego che ne sta facendo Ranieri nella Roma. Ci metto anche Ndour e Prati, ma è chiaro che devono iniziare a giocare di più anche con le loro squadre".