ANTOGNONI, Lirola: ruolo moderno. La 10 a Boa...

Giancarlo Antognoni ha preso la parola in sala stampa per la presentazione di Pol Lirola: "Speriamo sia un'annata migliore di quella passata. Sono felice di presentare Lirola, finalmente un difensore. Io lo chiamo terzino destro ma credo abbiate capito il ruolo che ricoprirà, sicuramente più moderno e di spinta. Poi la fase difensiva gli riesce sicuramente bene. Al Sassuolo ha ottenuto ottimi risultati ed è anche campione d'Europa con l'Under 21 spagnola: la Fiorentina gli è stata dietro per molto tempo ed è riuscita a portarlo a casa. Il 10 a Boateng? Credo abbia le caratteristiche e la personalità per poter indossare questa maglia. Ha vinto molto, sicuramente più di me (ride, ndr): credo sia la persona forse più adatta al momento per indossarla".