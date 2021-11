ANTOGNONI, Galeazzi uomo coinvolgente e diretto

Nel giorno della sua scomparsa anche la bandiera della Fiorentina Giancarlo Antognoni ricorda Gian Piero Galeazzi, giornalista e telecronista che ha raccontato pagine storiche per lo sport italiano. Ecco le parole dell'ex numero dieci viola: "Era un uomo appassionato di sport, calcio, canottaggio e tennis. Era un uomo del mestiere - dice a Tuttomercatoweb.com - in pratica una persona con cui parlavi molto volentieri. Era ironico, simpatico e ti metteva a tuo agio nell'intervista. Mi dispiace molto. Oltre alle tante interviste che mi ha fatto mi ricordo delle telecronache delle gare di canottaggio. Quello era il settore in cui si esaltava e mostrava tutta la sua grande competenza avendo praticato da giovane quello sport. Ti coinvolgeva".

E tra i tanti aneddoti Antognoni ricorda quell'intervista flash che Galeazzi gli fece in campo, a pochi minuti dal fischio d'inizio di Fiorentina-Juventus:

"Me lo ricordo bene. Era tutto più spontaneo rispetto al calcio di oggi. Era un giornalismo d'altri tempi, più amichevole e diretto tra il personaggio e il giocatore. Oggi è cambiato tutto e si sa che devi fare una trafila immensa per parlare con un calciatore".