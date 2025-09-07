Ancora Dzeko: "Viola, la squadra c'è: venderemo cara la pelle a tutti. E col Napoli..."

Al termine del successo ottenuto contro San Marino, l'attaccante della Fiorentia e della Nazionale bosniaca Edin Dzeko ha parlato alla San Marino RTV soffermandosi, oltre che sul match appena concluso (dove la punta ha messo a segno una doppietta) anche dei principali temi di attualità: “Fino a quanto penso di continuare? Ma non lo so, non mi pongo limiti. Anche perché sicuramente quando arrivi a una certa età, il prossimo anno faccio 40 anni, sicuramente non sono più giovane. Però comunque mi trovo bene ancora in nazionale e anche con la Fiorentina e continuo a dare il massimo lì come anche qua per la nazionale. Perché comunque con la nazionale è un’altra cosa si gioca più col cuore. E poi quando vedo tutti questi nostri tifosi che sono venuti oggi sono orgoglioso veramente ancora di poter giocare e dare il massimo per la mia nazione. E continuo ovviamente finché l’allenatore mi dice che servo”.

A San Marino ci sono anche diversi tifosi della Fiorentina. Che campionato sarà?

“Speriamo un campionato bello. Abbiamo iniziato con due pareggi fuori casa. È vero che poi non è mai facile vincere. Si è visto anche nelle prime due giornate che il campionato è sempre più difficile e non ci sono le partite più facili. Adesso si gioca con il Napoli in casa, con i Campioni d’Italia. Sicuramente la squadra favorita per lo scudetto. Però la squadra c’è, ovviamente, venderemo cara la pelle. Nuovo allenatore, tanti nuovi giocatori. Magari un pochino di tempo ci serve ancora per conoscerci meglio. Però speriamo più tempo passa più miglioriamo”.