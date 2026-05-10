Anche Giani festeggia la salvezza della Fiorentina: "Ma Firenze merita altro"

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A poche ore dal pari per 0-0 con il Genoa che è valso la salvezza della Fiorentina, anche il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani commenta il traguardo raggiunto dai viola: "Una stagione difficile, complicata, fatta di momenti amari, critiche, delusioni e tante sofferenze sportive. Ma oggi conta una cosa: la Fiorentina è salva. Il pareggio contro il Genoa vale la permanenza aritmetica e chiude un anno vissuto sempre sul filo, con una tifoseria che però non ha mai smesso di esserci, di soffrire, di amare questi colori. Essere viola significa anche questo: restare uniti nei momenti più duri, stringersi attorno alla squadra quando le cose non girano, continuare a crederci. Adesso serve ripartire.

Una stagione così può essere un episodio ma non deve essere assolutamente la normalità. Con lucidità, orgoglio e ambizione. Perché Firenze merita un futuro diverso, all’altezza della sua centenaria storia e della passione straordinaria del suo popolo. Forza Viola, sempre". Questo il messaggio pubblicato sul profilo instagram di Giani.