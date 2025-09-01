Calciomercato

Amir Richardson vicino all'Hellas Verona: il marocchino in uscita in prestito

Amir Richardson vicino all'Hellas Verona: il marocchino in uscita in prestitoFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 18:22Primo Piano
di Redazione FV
fonte P. Lazzerini

Amir Richardson è sempre più vicino all'Hellas Verona. Il calciatore, in uscita dalla Fiorentina, sembra a un passo dall'accordo coi gialloblù.  Ancora da convincere il calciatore: operazione che dovrebbe concludersi con la formula del prestito secco. Richardson, valutato nelle scorse settimane da Stefano Pioli, andrà quindi a cercare spazio a Verona. Il centrocampista classe 2002 troverà in Veneto anche Nicolas Valentini, pure lui in prestito dai viola.
 