Ufficiale Amatucci in prestito al Las Palmas, la formula con riscatto e controriscatto

Il centrocampista della Fiorentina Lorenzo Amatucci, rientrato a fine giugno a Firenze dopo l'esperienza in prestito alla Salernitana, inizierà una nuova avventura, stavolta all'estero. Come riportato sul proprio sito dal club viola è ufficiale infatti il passaggio del classe 2004 al Las Palmas, formazione militante in Segunda Division. La formula è quella del prestito con diritto di riscatto in favore dei canari e contro riscatto in favore dei gigliati. Prima di firmare l'accordo con il Las Palmas Amatucci ha rinnovato fino al 2028 il contratto con la Fiorentina.

Di seguito il comunicato ufficiale della Fiorentina: "ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con diritto di riscatto e controriscatto a favore del Club viola, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Amatucci all' U.D. Las Palmas. Amatucci ha, inoltre, rinnovato il contratto che lo lega alla Fiorentina fino al 30 giugno 2028.