Allegri torna su Milan-Fiorentina: "Rigore per noi? Situazioni che ci saranno sempre"

Durante la conferenza alla vigilia di Milan-Pisa, Massimiliano Allegri torna sulle polemiche dopo Milan-Fiorentina per il calcio di rigore che ha deciso il match, col contatto Parisi-Gimenez che per ammissione dell'AIA non doveva essere sanzionato e soprattutto non doveva essere rivisto al VAR. Queste le parole dell'allenatore rossonero in conferenza stampa: "Niente di particolare, sono cose che nel calcio italiano sono successe, succedono e succederanno sempre. Ogni tanto c'è un po' di confusione, ma ci sarà sempre perché sono decisioni soggettive e bisogna prenderle per quelle che sono, poi è chiaro che se ce le danno contro ci arrabbiamo un po' di più e se ce le danno a favore siamo più contenti. E' difficile con la velocità che c'è in campo decidere certe cose. C'è un dato statistico della UEFA: 30-40 anni fa il giocatore aveva 2 secondi per pensare dopo aver ricevuto il pallone, oggi ha solo mezzo secondo. Pensate a quanto è cambiato. Poi è cambiata la struttura fisica, i giocatori sono in media 10 centimetri più alti. Bisogna accettare tutto e adeguarsi a quello che è il momento".

Come sta Gimenez dopo le polemiche e le accuse di simulazione?

"Si è allenato bene in questi tre giorni. Gimenez è arrivato in ritardo dopo aver giocato con la sua Nazionale, ora è in una buona condizione fisica e lo vedo più sereno e più tranquillo. Ha avuto situazioni favorevoli, anche con la Fiorentina ha avuto occasioni. E' in crescita, tranquillamente troverà presto il gol".

Il Milan ha la maturità per reggere critiche e pressioni dopo il rigore con la Fiorentina?

"Io non so se ha la maturità, ma sicuramente bisogna averla domani. Non è tanto l'episodio contestato, dobbiamo solo pensare a domani perché il Pisa verrà a Milano per fare la partita e per fare risultato".