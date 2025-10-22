All-in Conference, il riscatto della Fiorentina passa dall'Europa

Dopo la sconfitta di San Siro, la quarta in questo avvio di campionato, e l'ultimo posto in classifica, seppur in coabitazione con Genoa e Pisa, il percorso in Serie A della Fiorentina sembra già abbastanza compromesso. Sicuramente sarà molto difficile raggiungere l'obiettivo di migliorare il sesto posto della passata stagione, i viola dovrebbero viaggiare ad una media di circa due punti a gara per raggiungere i famosi 65 punti ottenuti da Palladino lo scorso campionato. E allora ecco che la Conference League diventa già il principale obiettivo della stagione. Pioli lo ha detto in conferenza stampa dalla pancia di San Siro, l'Europa non può essere un intralcio bensì un obiettivo che potrebbe cambiare volto alla nostra annata.

Come sottolineato da La Repubblica (Firenze) oggi in edicola ottenere un ottimo risultato a Vienna aumenterebbe l'autostima di tutto il gruppo squadra e aiuterebbe ad arrivare con un morale migliore alla sfida contro il Bologna. Tutto sulla Conference League quindi, ricordando che in caso di successo i viola raggiungerebbero il vero obiettivo dell'annata, la qualificazione all'Europa League. La Fiorentina partirà oggi alla volta della capitale austriaca con l'idea nella testa di Pioli di effettuare qualche rotazione ma di non rivoluzionare la formazione. Davanti ai gigliati ci sarà un RapidVienna in piena crisi, terzo in campionato ma reduce da un punto in quattro partite con tre sconfitte consecutive contro Austria Vienna, Salisburgo e Lask, formazione battuta 7-0 lo scorso anno al Franchi proprio in Conference.