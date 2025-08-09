Dagli inviati
Accoglienza da brividi per David De Gea all'Old Trafford (video)
E' il ritorno del grande ex all'Old Trafford, David De Gea, per 12 stagioni portiere del Manchester United prima di un anno sabbatico e uno alla Fiorentina con la quale ha firmato per altri tre anni. L'accoglienza non poteva che essere caloroso e da brividi per lo spagnolo come dimostrano le immagini di FirenzeViola. L'abbraccio con i "colleghi" dei Red Devils e tanti applausi e acclamazioni per lui che ricambia salutando il pubblico. Ieri anche sir Alex Ferguson si era scomodato per il suo ex portiere andandolo a salutare nel ritiro viola.
