ACF WOMEN'S, Vittoria viola col Sassuolo per 2-1

E' terminata la gara di campionato femminile tra Fiorentina Women's e Sassuolo. Vittoria per le ragazze di mister Antonio Cincotta per 2-1: dopo le reti siglate nel primo tempo da Guagni (6') e Dubcova (9'), in gol anche Thogersen nella ripresa la quale ha regalato il successo alla Viola. Con questo risultato, la Fiorentina Women's si porta a 35 punti in classifica, ossia, almeno momentaneamente, a meno 3 rispetto alla Juventus, prima della classe.