ACF FEMM., Il pareggio non basta: addio Coppa

Il pareggio per 2-2 in rimonta sull'Empoli non basta alla Fiorentina Femminile ad evitare la cocente eliminazione dalla Coppa Italia. Dopo lo 0-0 all'andata, l'Empoli è stato bravo a mettere a segno due gol in pochi minuti con Nocchi al 14' e Domping al 23' che metteva in salita la gara per le viola. La doppietta di Sabatino al 33' e al 73' dava speranze di una rimonta vincente che però non si è concretizzata e la Fiorentina deve così lasciare spazio in semifinale di Coppa Italia all'Empoli in virtù dei gol realizzati in trasferta dopo lo 0-0 dell'andata. Abbandonata la coppa nazionale, ora la squadra viola dovrà concentrarsi sul campionato per non rimanere invischiata nella zona retrocessione.