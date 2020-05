ACF, Esami di ieri negativi: ora un solo caso positivo

Novità importante in casa viola per quanto riguarda la serie di tamponi effettuati ieri dai giocatori della Fiorentina e dallo staff tecnico e quelli svolti dai tesserati attualmente positivi: come raccolto da Firenzeviola.it, tutti i calciatori precedentemente negativi hanno confermato il loro attuale stato di negatività da Covid-19 mentre per quanto riguarda le persone in seno al club che erano ancora infettate dal Coronavirus il numero dei positivi è passato da tre a uno.