Nuovo aggiornamento sulla piattaforma GoFundme.com per la raccolta "Forza e cuore" da parte della Fiorentina, a firma di Joe Barone. Ecco il messaggio di questa sera: "Siamo arrivati a oltre 800.000€ una cifra pazzesca. Oggi diciamo grazie agli amici americani, che hanno fatto una grande donazione e Forza e Cuore ha avuto il suo spazio sulle televisioni in US. Let’s go!".