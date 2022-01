ACCARDI A FV, Vlahovic-Juve? Ci guadagnano tutti

Presente a Milano per l’ultimo giorno di mercato, il procuratore Giuseppe Accardi ha parlato ai microfoni del nostro inviato della trattativa che ha portato Dusan Vlahovic alla Juventus: “Vlahovic è il colpo più importante del mercato. Me lo aspettavo: avendo visto il giocatore che rifiutava offerte importanti dall’estero era chiaro che la sua intenzione era di andare in un club di prima fascia italiana e la Juventus in questo è il top. Credo sia stata un’operazione giusta e logica. Sono stati bravi tutti, anche la Fiorentina a non andare muro contro muro e riuscire a monetizzare al massimo dalla cessione”.

Sugli altri acquisti della Fiorentina: “Io ho seguito molto il mercato della Fiorentina perché ci son state molte polemiche. Quando è andato via Chiesa e lo stesso con Bernardeschi il clima era simile. Ma negli ultimi anni la Fiorentina ha fatto un bel lavoro. Adesso hanno preso giocatori che hanno bisogno di inserirsi ma sono tutti calciatori di prima fascia”.

Su Augustin Alvarez, possibile ultimo colpo dei viola: “In Uruguay è uno dei top calciatori emergenti, se la Fiorentina riuscisse a chiudere sarebbe un’operazione importantissima”.