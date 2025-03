A Palladino servono conferme. Per La Gazzetta dello Sport: "Fagioli è intoccabile"

Serve accelerare in classifica, si legge su La Gazzetta dello Sport in merito alla Fiorentina. Servono tante conferme a cominciare dall'atteggiamento, perché in una sfida così complessa sarà pure una questione di personalità. Una squadra coraggiosa e "feroce", come ama definirla l'allenatore, per il quale conta tanto anche la meritocrazia. La strada sembra tracciata con la conferma dell'ultimo modulo utilizzato che valorizza il lavoro di squadra ma anche in singoli giocatori. Sarà 3-5-2 con un ingrediente prezioso in più che si chiama autostima, dopo le vittorie su Panathinaikos e Juve, due gare in cui i viola hanno realizzato 6 gol, subendone soltanto uno.

Il nuovo assetto è un domino di benefici, perché con questo sistema di gioco anche Gudmundsson è più libero di esprimersi, senza compiti tattici o di copertura che frenano la fantasia. Il nuovo centrocampo a tre, con più densità, permette di sfruttare al meglio le caratteristiche dei singoli, che sono molto abili tecnicamente. L’ultima novità di gennaio è Nicolò Fagioli, che si è già preso il reparto. Testa alta, piedi buoni, visione di gioco e aperture fanno già impazzire Firenze ed è diventato un intoccabile dal primo momento in cui ha indossato la casacca viola.