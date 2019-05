PRIMADONNA cede al Brescia solo nel finale

PRIMADONNA FIRENZE-BRESCIA FEMMINILE 0-3

marcatori: 10' Cernoia, 83' Sabatino, 86'Baroni.

PRIMADONNA FIRENZE: Leoni, Benucci(67' Adami), Guagni, Spina, Linari, Bruno, Ferrati, Orlandi, Baldi (46' Casile), Brutti, Salvatori Rinaldi (63'Borghesi). A disp. Valgimigli, Binazzi, Corsiani, Parrini.

All. Mario Nicoli

BRESCIA FEMMINILE: Gorno, Zanoletti (51' Pedretti), D'Adda, Zizioli, Schiavi, Gozzi, Ferrandi (84'Baroni), Cernoia, Sabatino, Boni, Alborghetti. A disp. Mori, Brayda, Rosucci, Rolfi.

All. Nazarena Grilli

Arbitro Sig. Bertolino di Perugia, assistenti Ciuca e De Luca

Cronaca:

PRIMO TEMPO

2' Punizione di Linari con palla in area del Brescia che viene deviata in angolo da un difensore.

6' Segnalata posizione di fuorigioco a Boni, sarebbe stata un'azione pericolosa del Brescia.

10' Fallo su Boni al limite dell'area da parte di Bruno. Cernoia batte a rete di sinistro scavalcando la barriera e mette a segno il goal dello 0-1.

18' Baldi lancia Salvatori Rinaldi ma la numero 11 davanti al portiere viene fermata dal guardalinee in dubbio fuorigioco.

19' Ammonizione per Bruno per fallo a centrocampo.

21' Prova il tiro dalla distanza Ferrandi ma la sua parabola finisce alta e fuori misura.

24' Cernoia viene servita in profondità e dopo aver saltato con un pallonetto Leoni in uscita calcia addosso ad un difensore viola e l'occasione sfuma.

38' Il Firenze guadagna un calcio di punizione da all'altezza della tre quarti. Linari mette una gran palla in mezzo all'area bresciana per Guagni, che davanti a Gormo, non riesce a deviare in rete.

40' Grande parata di Leoni su tiro di Boni. Palla sul palo dove accorre Sabatino che calcia sulla traversa. L'arbitro comunque interrompe l'azione per segnalare un fuorigioco.

45' termina il primo tempo 1-0 per il Brescia.

SECONDO TEMPO

4' Punizione del Primadonna. Linari in area ma non ci arriva nessuno.

5' Verticalizzazione perfetta per Boni che mette a sedere Leoni e Bruno salva sulla linea di porta.

10' Gran diagonale di Alborghetti e grande parata di Leoni.

11' Traversa di Ferrandi e capovolgimento di fronte con Guagni che di destro mette a lato di poco.

25' Su calcio d'angolo di Ferrandi, Sabatino di testa e mette a lato di un soffio.

30' Cuore e grinta del Primadonna, tecnica e forza del Brescia.

37' Ancora Brescia pericolosocon una girata di Boni e ottima respinta di Leoni.

38' Sabatino chiude la gara servita da Pedretti sulla fascia sinistra, entra in area e piazza di destro sul palo lungo con estrema precisione, 0-2. 100 esimo goal per lei in Serie A.

41' Terzo gol del Brescia con Baroni che appena entrata segna di testa il suo primo goal in Serie A alla sua seconda presenza.

48' Guagni ha l'occasione di il goal della bandiera ma Gormo para in uscita.

Finale 0-3

Un primo tempo con poche emozioni e con il Primadonna che comunque ha retto bene la formazione bresciana concedendo ben poco all'avversario, Le bresciane riescono a segnare solo su calcio piazzato.

Secondo tempo più vivace e ricco di cambi di fronte dove il Brescia è bravo nel finale a concretizzare sotto porta. Le bresciane di Nazarena Grilli dimostrano di essere una delle squadre leader di questo campionato, sette vittorie nelle utlime sette partite e seconda posizione in classifica con una gara da recuperare.

Martedì prossimo Primadonna impegnato nel recupero della 13a giornata in trasferta a Torino, mentre il Brescia sarà impegnato sul campo della Lazio.

Ufficio Stampa ACF FIrenze ASD