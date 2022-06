ZURKOWSKI, Se rientra alla Fiorentina è per giocare

Tema bollente di queste ore in casa Fiorentina riguarda il possibile futuro di Szymon Zurkowski, in prestito all'Empoli con diritto di riscatto in favore degli azzurri (4,5 milioni) e controriscatto viola (circa 6). Nella copertina dell'ora di pranzo dedicata al centrocampista polacco (LEGGI QUI l'articolo) abbiamo esaminato la sua possibile traiettoria futura, considerando anche la sua volontà: a Empoli sta bene, se sarà ritorno nella Fiorentina dovrà esserlo con la garanzia di accumulare un sufficiente numero di presenze e minuti.