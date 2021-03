VLAHOVIC, Momento d'oro: tra rinnovo e Real, il punto

Dusan Vlahovic è l'uomo del momento in casa Fiorentina. Reduce dalla tripletta contro il Benevento, l'attaccante serbo è finito nel mirino di mezza Europa, complice un rinnovo con la società viola ancora in stand-by. Il contratto attuale scade nel 2023, ma le parti dovranno discutere su quale sarà il futuro dell'ex Partizan. Tra le tante, ora anche il Real Madrid intanto ha messo gli occhi su di lui in vista della prossima stagione.

