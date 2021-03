VLAHOVIC, I rumors del Real: la missione di Cesare

Come spiega questa mattina La Nazione, la tripletta di Benevento ha dato, inevitabilmente, nuovo fiato alle voci di mercato che adesso vogliono Dusan Vlahovic corteggiato un po’ da tutte le big. L’ultima in ordine di tempo è addirittura il Real Madrid. Dopo Roma, Milan, Borussia Dortmund anche i ’Blancos’ si sarebbe iscritti alla corsa per arrivare al bomber serbo. La Fiorentina osserva da lontano. Ad ora si gode le prodezze-salvezza di Vlahovic. Per il futuro c’è tempo, soprattutto perché la girandola di pretendenti assomiglia molto a un frullatore. E il rischio, se non si hanno spalle larghe e cervello fino, è finire stritolati. Un compito in più per Prandelli, come se ne avesse pochi...