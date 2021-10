VLAHOVIC, Il serbo è già in doppia cifra. Nel 2020...

Con la doppietta rifilata ieri sera all'Azerbaigian Dusan Vlahovic è già arrivato quota dieci reti stagionali: dopo poco più di un mese dall'inizio dell'annata 2021/22 il serbo è già in doppia cifra, score che dimostra la crescita del numero nove della Fiorentina. Per Vlahovic 4 gol in campionato (3 su rigore), a cui vanno aggiunti i 2 gol nella prima uscita stagionale in Coppa Italia contro il Cosenza ed i 4 segnati tra settembre ed ottobre nelle gare con la Serbia, di cui è già diventato un pilastro. Cifre da capogiro di un 2021 da record per il ventunenne, che da inizio anno ha segnato 32 gol tra club e nazionale.

Un exploit, quello del nove gigliato, confermato anche dal confronto tra questo inizio stagione e lo scorso: nell'annata 2020/2021 Vlahovic aveva infatti faticato molto in avvio e a questo punto del calendario aveva segnato solo una volta, in occasione della sconfitta interna con la Sampdoria. Per arrivare a quota dieci reti stagionali il classe 2000 ci aveva messo circa cinque mesi in più: il decimo gol- nono in campionato a cui va aggiunto il suo primo centro in Nazionale- era arrivato infatti alla ventitreesima giornata, in occasione della vittoria in casa contro lo Spezia.