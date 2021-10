VLAHOVIC, Gli agenti: "Per Rocco, DV come un figlio"

Uno degli argomenti che oggi ha raccolto maggiore interesse su Firenzeviola.it è stata la grande esclusiva realizzata proprio dalla nostra redazione all'entourage di Dusan Vlahovic, nell'ambito dello speciale che FV vi ha proposto in questi giorni da Belgrado. Ecco alcune delle frase più significative rilasciate dai manager del bomber serbo ai nostri microfoni: "Dusan non firmerà alcun rinnovo con la Fiorentina. Quest'estate avevamo portato alla Fiorentina un'offerta da 60 milioni più bonus, tra noi e il club acquirente c'era già l'accordo, ma il presidente Commisso non ha voluto sentire ragion: Rocco ha risposto dicendoci che Vlahovic è come un figlio per lui, che non lo avrebbe venduto in nessun modo e che avrebbe fatto di tutto per rinnovargli il contratto".

