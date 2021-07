VLAHOVIC, C'è la corte degli Spurs: la Viola fa muro

Il Tottenham ha bussato alla porta della Fiorentina per Dusan Vlahovic. È stata questa una delle notizie più lette nella giornata di oggi su FV: il club londinese ha chiesto il centravanti serbo che nell’ultima stagione ha segnato 21 gol con la maglia viola. E la valutazione supera i 40 milioni di euro: una cifra importante, da non sottovalutare. Ma il presidente Rocco Commisso e i suoi più stretti collaboratori hanno gentilmente chiuso la porta. La posizione del club toscano è nota: Vlahovic può andar via solo per una cifra dai 60 milioni in su.

