VLAHOVIC, Rifiutata offerta degli Spurs ma...

Il Tottenham ha bussato alla porta della Fiorentina per Dusan Vlahovic. Da tempo si parlava di un pericolo inglese, ma adesso siamo entrati nel vivo. Il club londinese ha chiesto il centravanti serbo che nell’ultima stagione ha segnato ben 21 gol con la maglia viola. E la valutazione supera i 40 milioni di euro: una cifra importante, da non sottovalutare. Ma il presidente Rocco Commisso e i suoi più stretti collaboratori hanno gentilmente chiuso la porta. La posizione del club toscano è nota: Vlahovic può andar via solo per una cifra dai 60 milioni in su. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.