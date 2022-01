VIOLA, Via Benassi e Amrabat: a centrocampo ok così

La Fiorentina in queste ore sta continuando a lavorare alla cessione di Sofyan Amrabat al Tottenham. Secondo quanto raccolto da FV, la Fiorentina fa trapelare che in linea di massima anche con gli addii di Benassi e Amrabat non ci sarebbe la volontà di prendere un altro giocatore a centrocampo. Sempre salvo occasioni che come detto da Barone la Fiorentina sarebbe comunque pronta a cogliere.