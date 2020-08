VIOLA, Ritrovo al CS il 21/8. Il primo allenamento...

Manca sempre meno all'inizio della nuova stagione 2020/2021 della Fiorentina. Gli uomini di Beppe Iachini stanno ultimando le loro vacanze, in molti hanno visitato la Grecia e comunque sono stati all'estero. Per questo motivo, secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, al loro rientro saranno necessari ulteriori tamponi per certificare il loro stato di salute. La Fiorentina si ritroverà il 21 agosto al Centro Sportivo e svolgerà il primo allenamento il 22, ma, al momento, non è in programma nessun ritiro fuori città nel quale l'unico volto nuovo sarebbe Sofyan Amrabat. Non saranno necessarie ulteriori visite mediche di idoneità in quanto sono ancora valide quelle fatte dopo il lockdown.