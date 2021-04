VIOLA, Riecco la solidità: è l'arma in più anti-Dea

Tra gli argomenti che hanno avuto maggior seguito sulle pagine di Firenzeviola.it oggi c'è stato quello - sottolineato dal nostro direttore in un suo focus notturno - sulla ritrovata compattezza della Fiorentina, dopo l'1-1 di carattere strappato sabato scorso a Genova, in una delicatissima sfida salvezza che per i viola si era messa molto male dopo 6' del secondo tempo. L'1-1 di Marassi probabilmente non è abbastanza per pensare di fermare un’accoppiata come quella dell'Atalanta in arrivo domenica sera, ma pur sempre un punto di ripartenza per Iachini che ha inaugurato il suo secondo cammino in viola con un pareggio strappato con la forza del carattere. Se sul gol di Destro, in avvio, si sono riviste le amnesie dei giorni peggiori è dalla compattezza del secondo tempo di Marassi che la Fiorentina può e deve ripartire.

