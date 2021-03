VIOLA PARK, Nuove schermaglie delle parti sul ricorso

Anche nella giornata di oggi, che si appresta ad andare in archivio, ha tenuto lungamente banco il tema del ricorso di Italia Nostra contro la realizzazione del Viola Park a Bagno a Ripoli. Sono tornate infatti a parlare di nuovo le due principali parti in causa, Fiorentina esclusa: da una parte Casini, a rappresentanza del Comune di cui è primo cittadino, ha spostato il baricentro della discussione sulla ricerca di visibilità da parte dell'associazione; dall'altra, le memorie depositate da Italia Nostra e la volontà ferrea di non retrocedere, attendendo la decisione sulla richiesta di sospensione cautelativa dei lavori che dovrebbe arrivare entro un paio di mesi. In tutto questo, ha preso posizione anche il Viola Club del luogo, schierandosi comprensibilmente dalla parte delle istituzioni coinvolte, e della Fiorentina di Commisso, annunciando presto una raccolta firme.