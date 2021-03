CASINI, Ricorso cs fatto per visibilità. Commisso...

Il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini a Toscana Tv è tornato sul ricorso presentato da Italia Nostra in merito al centro sportivo: “Presentare ricorsi in Italia è diventato lo sport nazionale, chi amministra lo sa bene. È difficile spiegare queste situazioni agli investitori, soprattutto quelli esteri. Tutte le istituzioni avevano dato parere favorevole alla realizzazione, compresa la soprintendenza, ma ci ritroviamo a marzo con questo ricorso fatto all'ultimo. Come progetto non si poteva fare di più, pensare di fare solo orti sociali su quel terreno è un fatto che si commenta da sé. I tempi? Difficile darne precisi. Dispiace non ci sia stato un contatto con Italia Nostra prima della loro iniziativa, mi viene da pensare che sia stato fatto tutto per una questione di visibilità mediatica. Sarebbe un danno economico per tutti stoppare i lavori per uno o due mesi come potrebbe succedere. Il presidente Commisso è incredulo davanti a quello che è accaduto”.