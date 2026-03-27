Viola Park, altro giorno di lavoro. Oggi a porte chiuse, domani aperto ai tifosi
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Nel bel mezzo della sosta, la Fiorentina continua ad allenarsi al Viola Park. Il mirino è già puntato sul weekend di Pasqua, quando la squadra di Vanoli giocherà sabato 4 aprile alle ore 18, sul campo del Verona. Il tecnico, dopo il pareggio con l'Inter, aveva concesso tre giorni liberi ai suoi giocatori e gli allenamenti sono ripresi ieri, con una doppia seduta. Oggi la squadra continua le sedute di lavoro (una sola, al mattino) al centro sportivo di Bagno a Ripoli, prima dell'allenamento a porte aperte di domani pomeriggio.
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