Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei quotidiani italiani sulla Fiorentina

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Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

Corriere dello Sport-Stadio: "In punta di Dodo"; "Italia in finale, ci pensano Tonali e Kean"

La Nazione: "Mercato, i giorni del falco Paratici. Idee, sondaggi, rinnovi: il doppio piano del ds"

La Gazzetta dello Sport: "Tonali più Kean, la notte è azzurra. Siamo in finale"; "De Gea: "È un'altra Viola""

Tuttosport: "Bergamo trascina l'Italia contro l'Irlanda del Nord: Tonali e Kean ci portano in Bosnia"