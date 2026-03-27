Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei quotidiani italiani sulla Fiorentina
Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:
Corriere dello Sport-Stadio: "In punta di Dodo"; "Italia in finale, ci pensano Tonali e Kean"
La Nazione: "Mercato, i giorni del falco Paratici. Idee, sondaggi, rinnovi: il doppio piano del ds"
La Gazzetta dello Sport: "Tonali più Kean, la notte è azzurra. Siamo in finale"; "De Gea: "È un'altra Viola""
Tuttosport: "Bergamo trascina l'Italia contro l'Irlanda del Nord: Tonali e Kean ci portano in Bosnia"
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Perché va confermato Vanoli, perché serve un altro tecnico. Perché va trattenuto Kean, perché va ceduto a 62 milioni. Nella prossima stagione Fagioli deve fare il capitanodi Luca Calamai
Le più lette
1 Perché va confermato Vanoli, perché serve un altro tecnico. Perché va trattenuto Kean, perché va ceduto a 62 milioni. Nella prossima stagione Fagioli deve fare il capitano
Copertina
Lorenzo Di BenedettoKean, la Nazionale e il finale di stagione della Fiorentina: l'Italia avrà un peso non da poco. Vanoli e la tensione post Inter: ancora non è il tempo di dire "bravi" dopo un pareggio. 13 gare valgono più del resto della stagione
Angelo GiorgettiI retroscena della svolta: gli incontri personali di Paratici, le date, le motivazioni. Così Kean, Fagioli e Mandragora hanno aiutato il Ds da dentro. Cambio di marcia del cervello viola e c’è una rivoluzione in arrivo…
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