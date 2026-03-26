Fiorentina di nuovo in campo: stamani primo allenamento dopo la pausa

Fiorentina di nuovo in campo: stamani primo allenamento dopo la pausaFirenzeViola.it
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Oggi alle 09:05Notizie di FV
di Redazione FV

Dopo tre giorni di pausa, la Fiorentina torna sul campo: le 72 ore di stacco terminano stamani, con allenamento previsto in mattinata al Viola Park. Paolo Vanoli inizierà oggi la lunga dieci giorni di preparazione a Verona-Fiorentina, in programma sabato 4 aprile alle ore 18. Lo farà senza i sei nazionali, Moise Kean, Pietro Comuzzo, Cher Ndour, Marin Pongracic, Luis Balbo, Eman Kospo. Segui tutte le novità di giornata su FirenzeViola.it e Radio FirenzeViola!