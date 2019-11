VIOLA, Oggi allenamento all'Affrico: il motivo...

Allenamento insolito questa mattina per la Fiorentina: la squadra di Vincenzo Montella infatti ha svolto la sua seduta mattutina (la prima delle due in programma quest'oggi) presso il terreno in sintetico dell'Affrico, accanto al centro sportivo Davide Astori. La motivazione - secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it - è dovuta al fatto che le recenti piogge hanno reso troppo pesante il campo in erba vera del centro sportivo di Campo di Marte per cui i viola hanno chiesto e ottenuto la possibilità di lavorare stamattina su un sintetico. Da capire se la stessa cosa avverrà anche oggi pomeriggio alle 16, quando i viola torneranno in campo.