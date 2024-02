VIOLA, Niente allenamento al V. Park: giornata di riposo

Fonte: Andrea Giannattasio

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Niente allenamento quest'oggi per la Fiorentina. Contrariamente a quanto poteva sembrare in un primo momento, la squadra viola beneficerà di un giorno di riposo concessole dall'allenatore Vincenzo Italiano per ricaricare le batterie e tornare in campo al meglio, domani, per la rifinitura in vista della partita di campionato in programma domenica alle 12:30 contro il Frosinone di Eusebio Di Francesco. E dopo questa gara non ci sarà tempo di recuperare perché c'è subito da preparare la gara del 14 contro il Bologna.