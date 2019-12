VIOLA, Il 2019 in dodici momenti: dal 7-1 a Iachini

Termina un 2019 davvero sull'ottovolante per la Fiorentina, che in appena dodici mesi ha cambiato tre allenatori e in due diversi campionati è stata (ed è tuttora) costretta a convivere con la paura di finire in Serie B. Per chiudere dunque questa annata in chiaroscuro, dove comunque non sono mancati momenti di grande soddisfazione, Firezeviola.it ha sintetizzato in dodici date quelli che sono stati i principali eventi, in positivo e in negativo, di questo pazzo 2019, nella speranza che il 2020 sia un anno migliore e molto più sereno da vivere:

30/01/2019 - La Fiorentina rifila un sonoro 7-1 alla Roma nei quarti di finale di Coppa Italia

04/03/2019 - A un anno dalla morte di Astori, tutta la squadra si reca a San Pellegrino Terme

09/04/2019 - Stefano Pioli si dimette dalla Fiorentina dopo il duro comunicato della società

10/04/2019 - Sulla panchina viola fa ritorno Vincenzo Montella: per lui contratto fino al 2021

26/05/2019 - La Fiorentina, pareggiando col Genoa di Prandelli per 0-0, si salva al 38° turno

07/06/2019 - Firenze accoglie il nuovo presidente Rocco Commisso: finisce l’era Della Valle

02/08/2019 - Alia Guagni dice no all’offerta del Real Madrid e sceglie di restare a Firenze

22/08/2019 - La Fiorentina presenta allo stadio Franchi il nuovo acquisto Franck Ribery

29/09/2019 - La Fiorentina sbanca San Siro 1-3 nel segno dell’astro nascente Castrovilli

09/10/2019 - Viene presentato il progetto della nuova casa della Fiorentina a Bagno a Ripoli

15/11/2019 - Il talento viola Gaetano Castrovilli fa il suo esordio con la maglia della Nazionale

21/12/2019 - Dopo la sconfitta casalinga con la Roma per 1-4 la Fiorentina esonera Montella

28/12/2019 - La Fiorentina presenta il nuovo allenatore Giuseppe Iachini: contrato fino al 2021