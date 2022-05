VIOLA, CONTRO LE BIG UN TABÙ DA SFATARE: 9 KO IN 13 GARE

Lunedì sera la Fiorentina affronterà la Roma allo stadio Franchi in una partita che ha tutto per essere uno spareggio europeo fondamentale. A tre giornate dalla fine i viola si trovano a sole tre lunghezze dai giallorossi, che dalla loro arrivano a Firenze sulle ali dell'entusiasmo poiché freschi finalisti di Conference League. Giovedì sera Vincenzo Italiano ha voluto osservare da vicino i suoi prossimi avversari in modo tale da non sbagliare approccio in quella che si presenta come una delle gare che, a livello di valore di classifica, è una delle più importanti della stagione.

La Fiorentina deve ritrovare compattezza e stimoli in vista di un finale di campionato che si preannuncia molto acceso. L'obiettivo è invertire il trend negativo delle ultime giornate, ma al tempo stesso sarebbe importante anche spezzare un tabù che riguarda i risultati ottenuti nelle partite contro le big. Dando un'occhiata ai precedenti di questa stagione è possibile evincere che nei 13 scontri finora disputati contro le prime sei della classe la Fiorentina ha rimediato ben 9 sconfitte tra campionato e coppa.

Sono solo 3 le vittorie, di cui una in Coppa Italia con il Napoli, e un solo pareggio con l'Inter. Un dato che se analizzato a fondo mostra il divario, probabilmente a livello di organico, tra i viola e le big, sono i soli 9 i punti collezionati dalla Fiorentina negli scontri in campionato, su un totale di 30 punti disponibili. Ecco perché con la Roma i viola devono invertire la rotta e andare contro questa tendenza: ltaliano ha saputo via via gestire i momenti delle partite, ma adesso il gruppo deve essere più maturo e consapevole delle proprie qualità perché a volte il bel gioco non è bastato.

Le sconfitte

Roma-Fiorentina 4-1

Fiorentina-Inter 1-3

Fiorentina-Napoli 1-2

Lazio-Fiorentina 1-0

Juventus-Fiorentina 1-0

Fiorentina-Lazio 0-3

Fiorentina-Juventus 0-1 (Coppa Italia)

Juventus-Fiorentina 2-0 (Coppa Italia)

Milan-Fiorentina 1-0

Le vittorie

Fiorentina-Milan 4-3

Napoli-Fiorentina 2-5 (Coppa Italia)

Napoli-Fiorentina 2-3

I pareggi

Inter-Fiorentina 1-1