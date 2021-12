VIOLA, Con il Benevento sì al turnover ma moderato

Tra gli argomenti più letti oggi sulle pagine di Firenzeviola.it c'è stato l'approfondimento dedicato dalla nostra redazione alla probabile formazione che domani sera scenderà in campo contro il Benevento in Coppa Italia: una sfida da affrontare sicuramente con la massima attenzione per evitare brutte figure che sono sempre dietro l'angolo, ma soprattutto per continuare il cammino in Coppa Italia. Nel giorno della vigilia Vincenzo Italiano ha come sempre dato delle indicazioni preziose, lasciando intuire che adotterà un turnover moderato, visto che la squadra di Caserta non è assolutamente da sottovalutare ed ha individualità di spicco che in passato hanno militato anche in Serie A.

Leggi anche: TURNOVER, MA NON TROPPO: CON IL BENEVENTO ITALIANO FARÀ QUALCHE CAMBIO