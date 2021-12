TURNOVER, MA NON TROPPO: CON IL BENEVENTO ITALIANO FARÀ QUALCHE CAMBIO

Domani sera la Fiorentina scenderà in campo contro il Benevento in una sfida da affrontare sicuramente con la massima attenzione per evitare brutte figure che sono sempre dietro l'angolo, ma soprattutto per continuare il cammino in Coppa Italia. Nel giorno della vigilia Vincenzo Italiano ha come sempre dato delle indicazioni preziose, lasciando intuire che adotterà un turnover moderato, visto che la squadra di Caserta non è assolutamente da sottovalutare ed ha individualità di spicco che in passato hanno militato anche in Serie A.

Il tecnico dei viola ha sottolineato che manderà in campo la formazione migliore, ma qualche cambio dovrebbe comunque esserci. In porta persiste la tentazione Rosati, ma Terracciano è favorito per un posto da titolare, mentre la difesa sarà composta da Venuti, che farà rifiatare Odriozola, Igor, uno tra Milenkovic e Martinez Quarta, con il serbo favorito, e a sinistra la novità Terzic visto che Biraghi ha già giocato moltissimo. A centrocampo Torreira non sarà in cabina di regia perché al suo posto si rivedrà Pulgar, al rientro dall'infortunio, ed ai suoi lati Benassi e il sorprendente Maleh. Davanti dubbi legati a chi sarà il centravanti titolare con Vlahovic che resta favorito, ma è insidiato da Nico Gonzalez. L'argentino interpreterebbe infatti il ruolo di falso nove, mentre appare più difficile vedere Kokorin. Sugli esterni probabile una maglia per Sottil e Callejon. Neanche convocato Saponara, lasciato a riposo per poter svolgere un lavoro differenziato domani.